Guerre Israël-Hamas : vastes frappes aériennes dans la bande de Gaza | LIVE

Mer Rouge : les Etats-Unis ont intercepté un missile balistique et trois drones houthis

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé mardi soir avoir intercepté un missile balistique antinavire et trois drones houthis tirés sur un destroyer de la marine américaine. Aucun membre de l'équipage du navire n'a été blessé. Plus tard, le commandement central a également détruit trois drones appartenant à la milice houthie. "Nos actions visent à rendre les eaux internationales plus sûres", a indiqué un communiqué du commandement central américain.