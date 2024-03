Gaza : les Etats-Unis tentent de pousser Israël à une pause humanitaire avant un cessez-le-feu plus large

Les Etats-Unis et les médiateurs en charge des pourparlers pour une trêve, incluant la libération d'otages, ont proposé à Israël de faire une "courte pause humanitaire" dans les combats, afin de gagner du temps et parvenir à un cessez-le-feu plus large. Selon le Wall Street Journal qui rapporte l'information, les négociateurs voient dans cette pause l'opportunité d'augmenter l'aide humanitaire, notamment au nord de la bande de Gaza. Le média saoudien Al-Arabiya affirme pour sa part que cette trêve pourrait intervenir la première semaine du Ramadan.

Les médiateurs estiment qu'un court cessez-le-feu avant un accord plus large pourrait prouver le sérieux des deux parties, facilitant ensuite la conclusion d'une trêve plus importante incluant la libération d'otages. Israël, qui considère le cessez-le-feu et l'augmentation de l'aide humanitaire comme ses principaux leviers dans les négociations pour le retour des otages, devrait toutefois s'opposer à l'éventualité d'accorder une pause qui n'inclurait pas leur libération.

Alors que Joe Biden a déclaré mardi que la balle était entre les mains du Hamas, un haut responsable de l'organisation terroriste a réagi en affirmant que la libération des otages n'interviendrait qu'après un cessez-le-feu total et le respect "de toutes ses conditions". "Nous soulignons la nécessité d'un retrait israélien complet de Gaza et du retour des déplacés dans le nord du territoire. Nous n'accepterons aucun accord qui n'inclue pas un cessez-le-feu et la levée du siège", a-t-il dit, laissant présager un nouveau blocage dans les pourparlers, alors que de telles revendications ont déjà été rejetées à plusieurs reprises par Israël.

Dans la même journée, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, est revenu sur la déclaration de Joe Biden formulée en fin de semaine dernière, selon laquelle un accord entre Israël et le Hamas pourrait être conclu d'ici lundi, et qui a fait de nombreux sceptiques : "Il a dit cela sur la base des briefings et des mises à jour qu'il a reçus. Nous continuons de tenir et de négocier pour y arriver." Sur la situation à Gaza et la nécessité d'introduire une aide humanitaire supplémentaire, le porte-parole a affirmé : "Le moment est venu pour Israël d'ouvrir davantage de points de passage. Des options militaires et commerciales sont explorées pour acheminer l'aide à Gaza par voie maritime."