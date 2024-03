Le Hamas décline l'offre israélienne d'un cessez-le-feu avant le Ramadan

Le groupe terroriste Hamas a manifesté mercredi son refus face à la dernière proposition israélienne pour un cessez-le-feu temporaire. Cette offre comportait un accord sur les otages et la libération de détenus palestiniens. Alors que les médiateurs internationaux, notamment égyptiens, qataris et américains, redoublaient d'efforts pour encourager une trêve de courte durée censée bâtir une confiance mutuelle entre les deux parties, le Hamas a pointé du doigt l'"incapacité" d'Israël à répondre à ses principales demandes pour un arrêt permanent des hostilités.

Selon une déclaration officielle, le Hamas a indiqué qu'Israël avait refusé de répondre aux demandes du groupe concernant un cessez-le-feu permanent, le retrait des troupes de la bande de Gaza, le retour des habitants de Gaza déplacés dans leurs maisons dans le nord et "des dispositions pour répondre aux besoins de notre peuple". Bien qu'il ait présenté ce qui semble être un grand nombre de ses exigences initiales, le groupe terroriste a affirmé avoir fait preuve de la "flexibilité nécessaire" lors des pourparlers.

Le Hamas a souligné son intention de continuer les pourparlers par l'intermédiaire de médiateurs afin d'atteindre un accord satisfaisant pour le peuple palestinien. Cependant, "la patience du groupe a ses limites", comme l'a indiqué Osama Hamdan, un haut responsable du Hamas à Beyrouth, qui a prévenu que les négociations ne pourraient pas rester ouvertes "indéfiniment".

IDF Spokesperson

Les discussions qui se poursuivaient pour le quatrième jour consécutif avaient pour but de parvenir à un consensus avant le début du mois sacré du Ramadan. Les médiateurs ont proposé une pause dans les combats, limitée à quelques jours, afin de gagner du temps et de faciliter la construction d'un climat de confiance entre Israël et le Hamas. Cette suggestion semblait être soutenue tant par les États-Unis que par les représentants arabes présents aux négociations du Caire.

Néanmoins, les officiels israéliens expriment un pessimisme croissant quant à la possibilité de parvenir à un accord sur les otages et à une trêve avant le Ramadan. Selon des sources anonymes citées dans la presse hébraïque, Israël suspecte le Hamas, sous la direction de Yahya Sinwar à Gaza, de chercher non pas une trêve, mais plutôt à intensifier les violences pendant le Ramadan.

Les efforts pour un cessez-le-feu de six semaines, qui permettraient la libération progressive des otages et l'acheminement de l'aide à Gaza, sont actuellement au point mort, malgré l'affirmation des États-Unis selon laquelle Israël a adopté une approche constructive dans les pourparlers, contrairement au Hamas. Le président américain Joe Biden a souligné que la balle était dans le camp de l'organisation terroristes, indiquant qu'une proposition "rationnelle" avait été acceptée par Israël.