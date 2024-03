Un soldat de Tsahal tué et 13 autres blessés dans deux batailles dans le sud de la bande de Gaza

L'armée israélienne a confirmé mercredi la mort du sergent-chef David Sasson, un soldat de 21 ans de l'unité canine Oketz basée à Ganot Hadar. Son décès porte à 247 le nombre total de soldats tués depuis le début de l'opération terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza, lancée le 27 octobre dernier. Tsahal a indiqué que Sasson a été tué au cours de violents combats contre des membres du Hamas. Dix autres soldats ont été blessés au cours de la même bataille, dont six grièvement. Parmi les blessés, on compte trois membres de la brigade Commando et deux de l'unité Oketz. Lors d'un autre incident dans le sud de la bande de Gaza, un autre soldat de la brigade Commando a été grièvement blessé.