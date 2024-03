Israël va ouvrir un couloir humanitaire vers le nord de la bande de Gaza

Face à la pression accrue de la communauté internationale, notamment des États-Unis et de l'Égypte, Israël s'apprête à établir un couloir humanitaire direct de son territoire vers le nord de la bande de Gaza d'ici la fin de la semaine. Cette initiative a été annoncée à la visite du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires au Caire, où il a rencontré des hauts responsables de la sécurité égyptienne.

Le couloir humanitaire, mis en place au cours des dernières semaines, devrait bientôt être opérationnel. Il démarrera depuis Israël, s'étendant vers l'ouest jusqu'à la mer, sous la surveillance de la brigade Nahal. Le passage de Juhor ad-Dik à Gaza servira de point d'entrée pour les camions, après inspection au poste-frontière de Kerem Shalom. Deux sources israéliennes ont indiqué à NBC que Tsahal finalise les plans pour un nouveau point de passage destiné à l'acheminement de l'aide humanitaire, bien que ces plans ne soient pas encore finalisés.

La visite du général Rassan Alyan au Caire a permis de discuter de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et des conditions de prière pour les musulmans sur le Mont du Temple, à l'approche du Ramadan. Les autorités égyptiennes ont exprimé leur préoccupation quant aux restrictions imposées aux musulmans, en particulier ceux venant de Judée et de Samarie, et ont demandé une augmentation significative de l'aide humanitaire vers Gaza, particulièrement vers sa partie nord, en guise de soutien aux Gazaouis avant le Ramadan.