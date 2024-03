Intervention surprise du Premier ministre britannique lors d'une réunion avec Benny Gantz

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a fait une entrée inattendue au milieu d'une réunion mercredi soir entre le ministre israélien Benny Gantz et le conseiller à la sécurité nationale britannique à Downing Street 10. Au cœur des discussions : la situation à Gaza, avec un focus sur Rafah et les préparatifs en matière de sécurité avant le mois de Ramadan. Gantz a souligné l'engagement d'Israël envers le droit international et a plaidé contre l'adoption de sanctions par le Royaume-Uni.

Face à Gantz, Sunak a évoqué les pressions qu'il rencontre, tant dans la rue que dans les sphères politiques, tout en affirmant sa volonté de ne pas oublier les événements du 7 octobre. Gantz a qualifié l'échange de "très positif et significatif", soulignant l'importance du soutien international dans le contexte actuel à Gaza. "Les Britanniques et les Américains nous soutiennent, renforçant ainsi notre position. Les messages ont été clairement transmis", a-t-il affirmé à la chaîne N12. Interrogé sur la directive de Netanyahou limitant l'implication de l'ambassade dans sa visite, Gantz a répondu en se définissant comme un serviteur de l'État.

Plus tôt dans la journée, Gantz s'est entretenu avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, qui a insisté sur l'importance d'accroître l'aide humanitaire à Gaza et a partagé les inquiétudes britanniques concernant une éventuelle opération militaire à Rafah.