Guerre Israël-Hamas : le conflit entre dans son 5e mois, le chef du Shin Bet ordonne une enquête sur les failles du 7 octobre | LIVE

Antony Blinken réaffirme l'importance du maintien du statu quo sur le mont du Temple

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le Premier ministre jordanien et le ministre des Affaires étrangères et les a remerciés pour l'assistance conjointe des deux pays en matière d'aide humanitaire à Gaza. Blinken a également souligné l’importance du maintien du statu quo sur le mont du Temple, et a reconnu le rôle particulier du Royaume hachémite par rapport aux lieux saints musulmans à Jérusalem.