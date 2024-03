Frappes aériennes de Tsahal sur Rafah et Khan Younès, dans le sud de Gaza

L'agence de presse palestinienne Shehab, affiliée au Hamas, a annoncé que l'aviation israélienne avait lancé une série de frappes aériennes à Rafah et Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Selon d'autres informations palestiniennes, neuf personnes auraient été tuées lors d'une frappe aérienne à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Ce matin, le ministère palestinien des Affaires étrangères a publié un communiqué à l'occasion de la Journée internationale de la femme, selon lequel plus de 8 100 femmes et 12 750 enfants ont été tués depuis le début de la guerre. "Les forces de Tsahal ont chassé de leurs foyers plus de 1,9 million de Palestiniens, dont des femmes et des filles, qui meurent de faim, sont intimidées et privées d'eau, de médicaments, d'électricité, de carburant et de soins médicaux. Aucun endroit n'est sûr dans la bande de Gaza", ont-ils accusé.