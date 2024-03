Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France demandent une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les crimes sexuels du Hamas

À la demande du ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont déposé une demande officielle de réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies suite aux conclusions du rapport de l'ONU sur les violences sexuelles perpétrées par les terroristes du Hamas le 7 octobre et sur les otages israéliennes en captivité à Gaza.

AP Photo/Yuki Iwamura

Les membres du Conseil de sécurité demandent que le débat d'urgence soit organisé lors d'une séance d'information publique de la représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits et auteure du rapport, Pramila Patten.

Avshalom Sassoni/ Flash90

"Je remercie tous les pays qui ont soutenu notre demande de convoquer un débat d'urgence au Conseil de sécurité pour discuter des terribles conclusions (du rapport), condamner explicitement le Hamas pour les crimes sexuels commis et appeler sans équivoque à la libération immédiate de tous les otages détenus à Gaza", a déclaré Israel Katz.

AP Photo/Peter K. Afriyie

"J’espère que d'autres pays se joindront à cette demande. Il s’agit d’une grande victoire pour la justice et la moralité et d’une étape importante sur la voie du retour des otages chez eux", a-t-il ajouté. "À chaque instant qui passe, les otages continuent d'être blessés et le secrétaire général de l'ONU continue de fermer les yeux et de se boucher les oreilles comme si de rien n'était. Précisément à l’occasion de la Journée internationale de la femme, son silence persistant est une honte et laisse une tache sur lui qui ne s’effacera jamais".