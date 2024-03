Drame de la distribution d'aide à Gaza le 29 février : Tsahal admet avoir tiré sur des "suspects" mais non pas sur le convoi humanitaire lui-même

Le chef du commandement sud, le général Yaron Finkelman, a présenté mardi au chef d'état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, les conclusions de l’enquête concernant les événements survenus lors de l’entrée de convois d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza dans la nuit du 29 février 2024, au cours desquels 104 personnes ont trouvé la mort, selon le Hamas. Les investigations israéliennes ont révélé que les soldats de Tsahal n'ont pas tiré sur le convoi humanitaire lui-même, comme le prétend l’organisation terroriste, mais sur un certain nombre de suspects qui se rapprochaient d’eux, représentant une menace.

Selon l’enquête, pendant que les camions se dirigeaient vers les centres de distribution, une foule d'environ 12 000 Gazaouis s'est rassemblée autour du convoi et a pillé son chargement. Au cours de ces pillages, de nombreux civils ont trouvés la mort dans une bousculade ou écrasés par les camions. De plus au cours de ces incidents, des dizaines de Gazaouis se sont avancés jusqu’à quelques mètres des troupes israéliennes, constituant une réelle menace pour les soldats.

"À ce stade, les forces ont procédé à des tirs de sommation afin d'éloigner les suspects", indique le rapport de l’armée israélienne. "Alors que les suspects continuaient d'avancer vers elles, les troupes ont tiré avec précision sur un certain nombre d'entre eux afin d'écarter la menace", poursuit le document.

L'incident continuera d'être examiné par le Mécanisme d'établissement des faits et d'évaluation, un organe d'examen indépendant, chargé d’enquêter sur les incidents exceptionnels survenus au cours des combats. "L’organisme examinera de manière indépendante l'incident et les résultats, et formulera ses conclusions", assure Tsahal. "L’armée de Défense d’Israël accorde une grande importance aux efforts humanitaires et déploie de nombreux moyens pour faciliter l'aide dans la bande de Gaza".