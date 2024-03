"Ramenez-les à la maison" : Les familles des captifs de Gaza bloquent l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem

Les familles des otages détenus par le Hamas à Gaza ont organisé une manifestation vendredi en fin d'après-midi et en soirée, bloquant la principale autoroute entre Tel Aviv et Jérusalem pour exhorter le gouvernement à parvenir à un accord visant à libérer leurs proches. Selon la chaîne N12, cette protestation est survenue alors que plusieurs dizaines de familles d'otages à Gaza auraient reçu cette semaine des signes de vie concernant leurs proches, sans toutefois citer de sources. Cependant, Israël a exigé une liste d'otages vivants dans le cadre des pourparlers en cours sur un accord d'échange.

Vendredi soir, les manifestants ont brûlé des pneus et des proches d'otages se sont assis dans cinq cages exiguës réparties sur l'autoroute, portant des pancartes avec les inscriptions "SOS", "Sauvez-nous" et "Aidez-nous". Ces cages faisaient référence à celles découvertes par Tsahal dans des tunnels à Gaza en janvier, qui selon les forces de l'ordre, étaient utilisées pour garder les otages captifs.

Les familles ont déclaré dans un communiqué : "Monsieur le Premier ministre, vous êtes le leader et il est de votre responsabilité de les ramener à la maison. Acceptez un accord, ignorez Ben Gvir et Smotrich, et ramenez les personnes que vous avez négligées et qui vivent un enfer depuis 154 jours."

Certains manifestants portaient également une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire : "La survie du gouvernement ne peut se faire au prix de la vie des otages."

En cette Journée internationale des femmes, des manifestants ont souligné qu'il y avait encore 19 femmes détenues en otage à Gaza. Lundi, la représentante de l'ONU sur les violences sexuelles dans les conflits, Pramila Patten, a publié un rapport indiquant que les otages étaient probablement victimes de violences sexuelles qu'elle pensait être en cours. On estime que 130 otages restent à Gaza, dont certains seraient décédés.

Des tentatives sont en cours pour parvenir à un accord sur les otages entre Israël et le Hamas lors de négociations au Qatar et au Caire ces dernières semaines. Les pourparlers de jeudi se sont terminés sans progrès, les deux parties continuant à se rejeter mutuellement la responsabilité du sabotage des négociations. D'autres réunions doivent commencer la semaine prochaine.