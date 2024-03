Gaza : les États-Unis veulent fournir 2 millions de repas par jour via un nouveau quai maritime

Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi que les forces israéliennes assureront la sécurité d'un nouveau quai maritime qui sera construit sur les côtes de Gaza, dans le but d'augmenter considérablement l'aide humanitaire acheminée vers la bande de Gaza. S'adressant aux journalistes avant d'embarquer dans un avion après une visite à Philadelphie, Biden a également évoqué les négociations en cours pour un accord sur les otages avec le Hamas, exprimant son pessimisme quant aux chances de parvenir à un accord avant le début du Ramadan, prévu dès le lendemain. "Cela semble difficile", a-t-il déclaré, tout en critiquant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Interrogé sur la nécessité pour Netanyahiou d'en faire davantage pour aider Gaza, Biden a répondu sans détour : "Oui, il doit le faire".

Parallèlement, le Pentagone a dévoilé de nouveaux détails sur le projet américain de quai, annonçant un objectif ambitieux : fournir quotidiennement deux millions de repas aux Palestiniens de la bande de Gaza, soit la quasi-totalité de sa population estimée à 2,3 millions d'habitants. Comme déjà rapporté, la construction du quai devrait s'achever dans quelques semaines. Un porte-parole du département de la Défense à Washington a souligné qu'aucun soldat américain ne serait déployé sur le territoire gazaoui dans le cadre de cette initiative, ajoutant, à l'instar du président Biden, que les détails étaient en cours de finalisation avec les alliés pour y inclure un volet sécuritaire assuré par Israël. Selon le porte-parole, environ 1 000 soldats américains participeront au projet, mais n'opéreront pas directement à Gaza.

Des sources américaines ont confié à NBC que l'espoir était de rendre le quai maritime opérationnel dans un délai de 30 jours, tout en admettant qu'un objectif plus réaliste se situait entre 45 et 60 jours. Elles ont comparé le quai à construire aux opérations de déchargement d'équipements et de cargaisons de navires sur des plages dépourvues d'installations portuaires formelles, telles que celles menées occasionnellement par l'armée américaine, connues sous le nom de Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS).

Plusieurs sites sur le littoral gazaoui ont été examinés par les États-Unis pour l'emplacement du quai maritime. Selon une source sécuritaire israélienne, l'intention est de le construire dans le nord de la bande, où il est nettement plus difficile d'acheminer l'aide par voie terrestre via les passages du sud (Rafah et Kerem Shalom). "Les Américains étudient diverses options et déploient des efforts considérables dans la planification pour assurer le succès de cette entreprise", a déclaré la source israélienne.