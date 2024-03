Guerre Israël-Hamas : Tsahal neutralise des dizaines de terroristes et détruit des positions de tir de roquettes visant Sderot | LIVE

Des responsables américains rencontrent l'auteure du rapport de l'ONU sur les crimes du Hamas pour "rendre justice"

Des hauts responsables de la Maison Blanche ont rencontré Pramila Patten, l'envoyée spéciale du Secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles dans les conflits, qui a rédigé le rapport de l'ONU sur les violences sexuelles perpétrées par les terroristes du Hamas. Selon un communiqué de la Maison Blanche, les responsables ont exprimé la "profonde préoccupation" du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris face aux "rapports horribles de violences sexuelles commises par les terroristes le 7 octobre, et aux informations faisant état de violences basées sur le genre à l'encontre des otages". Les participants, parmi lesquels figuraient le conseiller adjoint à la sécurité nationale, John Finer, et l'assistante du président et directrice du Conseil de politique de genre, Jennifer Klein, ont discuté avec Patten de "la nécessité d'enquêter sur ces allégations et de prendre des mesures pour traduire les responsables en justice".