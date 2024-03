USA : 10 survivants du 7 octobre portent plainte contre une association qui a donné des millions à l'UNRWA

Dix survivants du massacre du 7 octobre, représentés par le "Centre National pour l'Advocacy Juive" (NJAC), ont déposé une plainte devant un tribunal de l'État du Delaware contre l'association "UNRWA - USA", le plus grand donateur privé aux États-Unis de l'Agence d'aide des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Selon la plainte, au cours de l'année dernière, l'association a transféré environ 3,8 millions de dollars à l'agence, dont plus de 600 000 dollars pour l'éducation et la formation dans des écoles qui "glorifient et enseignent le terrorisme". "C'est l'un des cas rares où la 'charité' sert de façade aidant à financer un complot terroriste international qui tue des milliers d'innocents", ont affirmé les plaignants. L'association n'a pas répondu à la plainte.