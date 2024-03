Biden redoute une flambée de violences à Jérusalem-Est pendant le Ramadan

Le président américain Joe Biden a exprimé vendredi sa préoccupation quant à l'éventualité de violences à Jérusalem-Est en l'absence d'un accord de cessez-le-feu temporaire dans la guerre de Gaza avant le début du Ramadan, prévu dimanche. Interrogé par des journalistes en marge d'un événement de campagne sur la possibilité de violences à Jérusalem-Est sans un tel accord, il a répondu : "J'en suis sûr."

Les tensions sont déjà vives en raison du conflit en cours contre le Hamas dans la bande de Gaza, déclenché par l'attaque surprise du groupe le 7 octobre dernier, lors de laquelle des milliers de terroristes ont semé le chaos dans le sud d'Israël, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 253 otages, pour la plupart des civils.

Les préparatifs du mois sacré ont fait les gros titres en Israël et à l'étranger. "Les responsables israéliens étaient divisés ces dernières semaines sur les dispositions sécuritaires d'accès au Mont du Temple, où des centaines de milliers de fidèles musulmans sont attendus pour les prières", rapporte le texte. Dans le même temps, "les États-Unis, l'Égypte et le Qatar font pression pour conclure un accord de libération des otages avant le début du mois sacré."

Bien que le secrétaire d'État américain Antony Blinken ait réaffirmé qu'une proposition approuvée par Israël était sur la table et qu'il appartenait désormais au Hamas de l'accepter, ce dernier rejette cette caractérisation des pourparlers, y voyant une tentative de Washington de rejeter la responsabilité sur Israël en cas d'échec des négociations. "La balle est dans leur camp. Nous y travaillons intensément et nous verrons ce qu'ils feront", a déclaré Blinken.

Israël a déclaré que tout cessez-le-feu devait être temporaire et que son objectif restait la destruction du Hamas et le retour de tous les otages. Le groupe terroriste affirme qu'il ne libérera les otages qu'il détient depuis le 7 octobre que dans le cadre d'un accord mettant fin à la guerre.

Les responsables craignent que le Ramadan n'amplifie les tensions découlant de la guerre à Gaza, qui a suscité la colère des musulmans du monde entier envers Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé mardi que le nombre de fidèles autorisés à prier sur le Mont du Temple au cours de la première semaine du Ramadan ne serait pas réduit par rapport aux années précédentes, malgré les sérieuses inquiétudes concernant les efforts du Hamas et de son soutien iranien pour attiser la violence sur ce site sensible et à Jérusalem en général pendant le mois sacré musulman.