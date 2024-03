Kamala Harris souligne l'importance de "distinguer le gouvernement israélien de ses citoyens"

Lors d'une interview accordée vendredi au réseau américain CBS, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a insisté sur la nécessité de "faire la distinction entre le gouvernement d'Israël et ses citoyens", même dans un contexte où l'administration Biden exprime son mécontentement à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou.

En réponse à une question sur le risque pour Israël de perdre le soutien américain, Harris a déclaré : "Il est important pour nous de faire la distinction, ou au moins de ne pas confondre, le gouvernement d'Israël avec ses citoyens. Les citoyens israéliens ont droit à la sécurité, tout comme les Palestiniens, dans la même mesure. Et notre travail est de faire ce que nous devons - assurer la sécurité d'Israël et de ses citoyens, et d'autre part, garantir un meilleur avenir pour Gaza".

La vice-présidente a également souligné l'urgence de mettre fin au conflit, affirmant que "cette confrontation doit se terminer bientôt". Elle a appelé à la libération des otages et à la poursuite de l'aide humanitaire à Gaza, tout en réitérant le soutien des États-Unis à une solution à deux États. "Nous l'avons clarifié dès le début, trop de civils à Gaza ont été tués, et Israël doit faire plus pour éviter cela", a-t-elle ajouté.

Tout en qualifiant la situation à Gaza de "catastrophe humaine", Harris a tenu à rappeler les événements tragiques du 7 octobre : "Il est important de souligner - il y a beaucoup de sentiments que je comprends - le 7 octobre, de nombreux Israéliens ont été massacrés, des femmes ont été violées et agressées sexuellement de manière horrible".

Ces déclarations interviennent alors que le président Joe Biden aurait confié à Netanyahou, lors d'une conversation privée, la nécessité d'avoir une "conversation de clarification", selon des propos captés à son insu après un discours sur l'état de l'Union. Cette révélation s'ajoute à une série de rapports faisant état de la colère du président américain face à la politique israélienne.