Tsahal annonce le décès d'un nouveau soldat à Gaza, portant le bilan total à 247 morts

L'armée israélienne a annoncé samedi soir la mort de l'officier Amisher Ben David, 43 ans, qui servait dans une unité commando. Résident de l'implantation d'Eli, il a été tué dans le sud de la bande de Gaza lors d'une confrontation avec des terroristes. Il est le 247e soldat à trouver la mort à Gaza depuis le début de l'offensive terrestre lancée le 27 octobre. Amisher Ben David était marié et père de cinq enfants. Un autre officier du même commando a été grièvement blessé.

Le dirigeant de l'implantation d'Eli, en Cisjordanie, lui a rendu hommage : "Amisher et moi avons étudié ensemble à l'école de formation prémilitaire Bnei David, et la nouvelle de sa mort est comme un couteau dans mon cœur. Amisher, véritable modèle de gentillesse et d'entraide, a servi pendant de nombreuses années en tant que chef de l'équipe du Magen David Adom rattachée à Eli. Son décès est est une grande perte pour notre implantation. Nous partageons le chagrin de son épouse Shlomit, de ses enfants et de toute la famille Ben David. Que sa mémoire soit bénie."