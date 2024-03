Biden : "Netanyahou nuit à Israël ; l'opération à Rafah ? Une ligne rouge"

Lors d'une interview accordée à la chaîne MSNBC samedi soir, le président américain Joe Biden a affirmé qu'une invasion israélienne de Rafah, dans le sud de Gaza, constituerait sa "ligne rouge" pour ses relations avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cependant, il est immédiatement revenu sur ses propos, déclarant qu'il n'y avait pas de ligne rouge et qu'il "ne quitterait jamais Israël". "La défense d'Israël est toujours cruciale. Il n'y a donc pas de ligne rouge (pour laquelle) je vais cesser de fournir toutes les armes afin qu'ils n'aient pas le Dome de fer pour les protéger", a-t-il affirmé.

https://twitter.com/i/web/status/1766602299923653009 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Biden a également déclaré qu'"Israël ne peut pas tuer 30 000 Palestiniens supplémentaires tout en poursuivant le Hamas. Netanyahou nuit à Israël en ne faisant pas plus pour éviter les pertes civiles à Gaza. Il cause plus de tort qu'il n'apporte de bénéfices à Israël". Le président a aussi exprimé son désir de se rendre à nouveau en Israël et de parler à la Knesset pour y présenter directement ses arguments. "Il existe d'autres moyens de gérer, d'aborder, de faire face au traumatisme causé par le Hamas", a déclaré Biden, faisant référence à la folie meurtrière du groupe islamiste du 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a fait 1 200 morts.

Le président américain et ses conseillers ont vivement exhorté Netanyahou à ne pas lancer une offensive majeure à Rafah tant qu'Israël n'aura pas élaboré un plan d'évacuation massive des civils de la dernière zone de Gaza qu'il n'a pas encore envahie avec des forces terrestres. Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza se sont réfugiés dans la région de Rafah.

Le président américain a réitéré son appel à un cessez-le-feu de six semaines pour permettre la libération d'otages et l'acheminement de l'aide humanitaire, bien que les négociations semblent être dans l'impasse. Interrogé sur la possibilité de parvenir à un cessez-le-feu avant le mois sacré musulman du Ramadan, qui commence le 10 mars ou aux alentours de cette date, Biden a déclaré : "Je pense que c'est toujours possible. Je n'abandonne jamais."