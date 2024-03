Guerre Israël-Hamas : un navire américain en route pour la construction d'un quai maritime à Gaza | LIVE

Israël : les bureaux de vote ouvrent cet après-midi pour le second tour des élections municipales dans 35 localités

Les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour un second tour de scrutin dans 35 villes et villages à travers le pays où aucun des candidats à la mairie n'a réussi à obtenir les 40 % de voix nécessaires pour remporter les élections municipales du mois dernier. Les bureaux de vote seront ouverts de 13 h à 22 h dans des localités telles que Haïfa, Beit Shemesh, Ariel, Rehovot et Ramle. Contrairement au premier tour, cette journée ne sera pas un jour férié national.