Le terroriste ayant tué le commandant Amishar Ben David neutralisé lors d'une opération conjointe

Au cours d'une opération combinée aérienne et terrestre, les forces de Tsahal ont dirigé un avion pour éliminer le terroriste responsable de la mort du Major de réserve Amishar Ben David, tué lors d'un affrontement dans le sud de la bande de Gaza vendredi dernier. Les troupes israéliennes poursuivent leurs opérations dans le centre de Gaza, ayant éliminé 13 terroristes au cours des dernières 24 heures grâce à l'intervention d'avions, de tireurs d'élite et de chars d'assaut.

Lors d'une frappe, un drone a repéré une cellule terroriste dans un bâtiment adjacent aux troupes, sous lequel un tunnel souterrain a été localisé. Peu après, un avion a bombardé le bâtiment et le tunnel, neutralisant plusieurs terroristes. Dans une autre frappe, les troupes ont identifié et éliminé cinq terroristes menant des activités suspectes à proximité. Hier soir, un tir provenant de Gaza a visé une zone où opèrent les forces de Tsahal. En réponse, des avions de chasse et l'artillerie ont rapidement frappé les sources du tir.

Par ailleurs, les forces spéciales israéliennes mènent des opérations dans la région de Hamad à Khan Younès, engageant des combats rapprochés avec des terroristes, sous la couverture aérienne de l'IAF. Des raids ciblés sur des centres opérationnels ont permis de saisir des AK-47, des grenades et des munitions. Lors de l'un de ces raids, deux terroristes de l'aile militaire du Hamas se sont rendus aux troupes.

À Khan Younès, 17 terroristes ont été éliminés lors d'une série de frappes menées par Tsahal au cours des dernières 24 heures. Un avion a notamment ciblé un bâtiment abritant trois terroristes qui posaient des engins explosifs, tandis que deux autres terroristes armés ont été éliminés lors d'une frappe aérienne. Un char d'assaut a neutralisé un terroriste sortant d'une structure militaire.

Enfin, l'aviation israélienne a bombardé des infrastructures terroristes dans les régions de Jabalya et de Beit Hanoun pendant la nuit, poursuivant ainsi ses efforts pour affaiblir les capacités des groupes armés dans la bande de Gaza.