L'UNRWA affirme qu'Israël a contraint des employés à admettre des liens avec le Hamas

L'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les "réfugiés palestiniens", a affirmé que certains de ses employés, libérés à Gaza après avoir été détenus par Israël, ont déclaré avoir été pressés par les autorités israéliennes de faire de fausses déclarations selon lesquelles l'agence aurait des liens avec le Hamas et que des membres du personnel auraient participé aux attaques du 7 octobre. Ces allégations, relayées par l'agence Reuters, sont contenues dans un rapport de l'UNRWA, daté de février 2024. Le rapport comprend des allégations de mauvais traitements subis en détention israélienne, formulées par des Palestiniens non identifiés, dont plusieurs travaillent pour l'UNRWA.

La directrice de la communication de l'UNRWA, Juliette Touma, a déclaré que l'agence prévoyait de transmettre les informations contenues dans ce rapport de 11 pages, non publié, à des agences internes et externes aux Nations unies spécialisées dans la documentation des violations potentielles des droits de l'homme.

Le document indique que plusieurs membres du personnel de l'UNRWA ont été détenus par l'armée israélienne et ajoute que les mauvais traitements et les abus qu'ils ont déclaré avoir subis comprenaient des passages à tabac sévères, des simulacres de noyade et des menaces de nuire à des membres de leur famille.

"Des membres du personnel de l'Agence ont été soumis à des menaces et à la coercition par les autorités israéliennes pendant leur détention, et ont été pressés de faire de fausses déclarations contre l'Agence, notamment que l'Agence aurait des affiliations avec le Hamas et que des membres du personnel de l'UNRWA auraient participé aux atrocités du 7 octobre 2023", indique le rapport, selon Reuters.

Atia Mohammed/Flash90

L'UNRWA a refusé une demande de Reuters de consulter les transcriptions de ses entretiens contenant des allégations de faux aveux obtenus sous la contrainte.

En janvier, Israël a déclaré que 12 membres du personnel de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'Etat hébreu affirmé que ces travailleurs ont enlevé une femme, distribué des munitions et participé activement au massacre du kibboutz de Be'eri, où 97 personnes ont été assassinées.