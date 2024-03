Gaza : la construction d'un port pour acheminer l'aide humanitaire serait la conséquence de pressions émiraties (exclu i24NEWS)

Selon les déclarations exclusives de sources arabes privées au correspondant i24NEWS aux Emirats arabes unis, le projet de construction d'un port pour l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, récemment annoncé par le président américain Joe Biden, est le résultat d'un accord entre les États-Unis et les Émirats consécutif aux pressions exercées par Abou Dhabi sur l'administration américaine.

Les Émirats arabes unis auraient ainsi menacé de suspendre les travaux de construction d'une ligne commerciale terrestre débutés en décembre dernier, comme alternative à la route maritime mise à mal par les attaques houthies en mer Rouge. Dans le même temps, le pays du Golfe a présenté à l'administration américaine un projet d'établissement d'un port à Gaza avec le soutien d'hommes d'affaires palestiniens et émiratis, dans le but d'introduire une aide sous parrainage américain. Une idée accueillie favorablement par Washington, d'autant plus qu'elle permet Joe Biden de marquer des points auprès de son électorat à quelques mois de l'élection présidentielle.

Ces mêmes sources ont souligné que les Emirats avaient perdu confiance dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, après la fermeture des routes et passages permettant à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza.

Le président émirati Mohammed ben Zayed aurait d'ailleurs refusé à plusieurs reprises de parler avec le Premier ministre israélien depuis le début de la guerre, en raison de la politique de son gouvernement à Gaza. D'après l'une des sources, le président israélien Isaac Herzog a tenté une médiation entre les deux hommes lors de sa visite aux Emirats dans le cadre de sa participation à la conférence sur le climat, mais sans succès.

Les Émirats se plaindraient auprès de Washington de l'intransigeance des positions de Netanyahou, estimant que celui-ci cherche à redorer son image au sein du public en menant une guerre sans compromis à Gaza, au détriment de la situation humanitaire et aux dépens des relations entre Israël et les pays arabes voisins.

Le bureau de Benjamin Netanyahou a refusé de commenter ces informations.