Le réalisateur Jonathan Glazer critique Israël en recevant un Oscar pour son film sur la Shoah

Lors de la cérémonie des Oscars qui s'est tenue dimanche dernier, le conflit israélo-palestinien a été évoqué de manière marquante dans le discours de remerciement pour le film "The Zone of Interest". Ce long-métrage, qui suit la vie domestique d'un commandant nazi dont la maison se trouve juste à l'extérieur du camp de concentration d'Auschwitz, a remporté l'Oscar du meilleur film international.

Le réalisateur Jonathan Glazer, qui est juif, a lu un discours préparé dans lequel il a remercié ses collaborateurs avant d'aborder le conflit. Il a déclaré : "Tous nos choix ont été faits pour refléter et nous confronter au présent - non pas pour dire 'Regardez ce qu'ils ont fait alors', mais plutôt 'Regardez ce que nous faisons maintenant'. Notre film montre où mène la déshumanisation dans le pire des cas. Elle a façonné tout notre passé et notre présent."

Glazer a également rejeté "le fait que la judéité et l'Holocauste soient détournés par une occupation qui a conduit à un conflit pour tant d'innocents". Il a poursuivi : "Qu'il s'agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de l'attaque en cours à Gaza, toutes les victimes de cette déshumanisation, comment résistons-nous ?"

Sur le tapis rouge, certains participants, dont la chanteuse Billie Eilish et l'acteur Ramy Youssef, portaient des broches rouges pour signifier leur appel à un cessez-le-feu dans le conflit. Les Golden Globes, les Emmy Awards et les Grammy Awards de cette année ont fait peu référence à la guerre, les célébrités étant réticentes à se prononcer.

James Wilson, producteur de "The Zone of Interest", avait également abordé le sujet de la guerre lors de son discours de remerciement aux BAFTA Film Awards le mois dernier. Il avait évoqué les murs que les gens construisent dans leur vie : "Ces murs ne datent pas d'avant, pendant ou après l'Holocauste. Et il semble évident en ce moment que nous devrions nous soucier des innocents tués à Gaza ou au Yémen de la même manière que nous pensons aux innocents tués à Marioupol ou en Israël."