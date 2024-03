Guerre Israël-Hamas : Washington estime qu'une opération militaire israélienne à Rafah n'est pas imminente | LIVE

Biden : "J'exerce une pression sur Israël pour élargir les livraisons d'aide à la bande de Gaza par voie terrestre"

Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré qu'il "exerce une pression sur Israël pour élargir les livraisons d'aide à la bande de Gaza par voie terrestre" et "insiste pour qu'elle facilite l'accès par d'autres itinéraires et ouvre plus de passages pour permettre à plus d'aide d'atteindre plus de citoyens". Dans une déclaration spéciale à l'occasion du Ramadan, le président a écrit que "la guerre à Gaza a causé d'énormes souffrances au peuple palestinien. Beaucoup ont urgemment besoin de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abri. Les États-Unis continueront d'agir pour un cessez-le-feu immédiat et prolongé pour au moins six semaines, comme partie d'un accord pour la libération des otages".