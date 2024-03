Joe Biden exprime sa solidarité avec le peuple palestinien à l'occasion du Ramadan

Dans une déclaration publiée dimanche soir à l'occasion du début du mois sacré du Ramadan, le président américain Joe Biden a tenu à souligner la souffrance du peuple palestinien. "Ce soir, alors que la nouvelle lune croissante marque le début du mois sacré islamique du Ramadan, Jill et moi adressons nos meilleurs vœux et nos prières aux musulmans de notre pays et du monde entier", a-t-il déclaré.

https://twitter.com/i/web/status/1767019764814119390 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Cette année, le Ramadan arrive à un moment de douleur immense. La guerre à Gaza a infligé de terribles souffrances au peuple palestinien. Plus de 30 000 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des civils, dont des milliers d'enfants. Certains sont des membres de la famille de musulmans américains, qui pleurent profondément leurs proches disparus aujourd'hui", a souligné Biden. Le président a également rappelé que "près de deux millions de Palestiniens ont été déplacés par la guerre ; beaucoup ont un besoin urgent de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abri". Il a assuré que les États-Unis "continueront à diriger les efforts internationaux pour acheminer davantage d'aide humanitaire à Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime", évoquant notamment "la jetée temporaire au large de la côte de Gaza" qu'il a annoncée dans son discours sur l'état de l'Union.

Biden a également souligné les efforts déployés pour "établir un cessez-le-feu immédiat et durable pendant au moins six semaines dans le cadre d'un accord qui libère les otages". Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis en faveur d'une "solution à deux États, afin que les Palestiniens et les Israéliens partagent des mesures égales de liberté, de dignité, de sécurité et de prospérité. C'est la seule voie vers une paix durable".

Le président a fermement condamné "la résurgence épouvantable de la haine et de la violence envers les musulmans américains", soulignant que "l'islamophobie n'a absolument pas sa place aux États-Unis". Enfin, s'adressant directement aux musulmans américains, il a déclaré : "Sachez que vous êtes des membres profondément appréciés de notre famille américaine. À ceux qui sont en deuil en cette période de guerre, je vous entends, je vous vois et je prie pour que vous trouviez du réconfort dans votre foi, votre famille et votre communauté."