Le Hamas cherche à déterminer si Marwan Issa, haut responsable du groupe, a été éliminé par Tsahal

Le Hamas mène actuellement une enquête afin de déterminer si Marwan Issa, adjoint de Mohammed Deif et coordinateur entre les branches militaire et politique du groupe, a été tué lors d'une frappe israélienne sur Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, a rapporté lundi matin la chaîne N12.

Marwan Issa était considéré comme l'un des terroristes les plus dangereux et cruels du Hamas, responsable de la planification de nombreux attentats en Israël. Cependant, il maintenait un profil bas et apparaissait rarement en public au fil des années. Né en 1968 dans une famille ayant fui un village au sud d'Ashkelon en 1948 pour s'installer au centre de la bande de Gaza, Issa a gravi les échelons au sein du Hamas jusqu'à devenir un élément clé de la direction de l'organisation et de sa branche militaire. Proche de Yahya Sinwar, chef politique du Hamas à Gaza, Issa était considéré comme un "pont" entre l'extrémisme de Mohammed Deif, chef militaire du mouvement, et le pragmatisme de Sinwar. Si sa mort venait à être confirmée, il serait le plus haut responsable du Hamas éliminé jusqu'à présent dans la bande de Gaza.

Des sources au sein du système de sécurité israélien ont confirmé ce lundi que Tsahal a mené une attaque ciblée contre Marwan Issa. La frappe, menée samedi soir, a visé une cible au cœur du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, à l'aide de plusieurs bombes. Les responsables de la sécurité en Israël se montrent optimistes quant aux résultats de cette opération. Selon les estimations, un autre haut responsable de la branche militaire du Hamas se trouvait aux côtés de Marwan Issa au moment de la frappe. Les sources sécuritaires précisent qu'ils étaient dans une structure souterraine, rendant difficile de savoir s'ils ont survécu à l'attaque.

En janvier dernier, Avichay Adraee, porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne avait dévoilé des photographies de la luxueuse villa de vacances de Marwan Issa, située à Bureij, dans le centre de Gaza. Les clichés révélaient des pelouses verdoyantes, du mobilier coûteux et une piscine, contrastant avec la présence de nombreux chars dans les environs.