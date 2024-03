Qui est Marwan Issa, le numéro trois du Hamas possiblement assassiné par Israël ?

La mort de Marwan Issa dans une attaque ciblée contre un tunnel de la bande de Gaza n'est toujours pas confirmée et fait l'objet d'une enquête approfondie, a indiqué lundi soir le porte-parole de Tsahal. Le contre-amiral Daniel Hagari a en revanche confirmé les frappes israéliennes dans la nuit de samedi à dimanche contre un réseau de tunnels utilisé par les plus hauts responsables du Hamas, dont son numéro trois, Marwan Issa. Cet adjoint de Mohammed Deif - chef de l'aile terroriste du Hamas et cerveau ultime des attaques du 7 octobre - se trouvait apparemment dans l'un des tunnels visés aux côtés de Razi Abu Tamaa, commandant de la région centre à Gaza. "Nous sommes toujours en train d'examiner les résultats de l'attaque, et aucune vérification n'a encore été reçue à leur sujet, pour la simple raison qu'il s'agissait d'un raid souterrain. Dès que nous aurons une certitude, nous en informerons le public", a assuré le porte-parole.

Si la mort de Marwan Issa était avérée, cela constituerait un coup très dur pour le Hamas. Le numéro trois de l'organisation à Gaza après Muhammad Deif et Yahya Sinwar, est en effet considéré comme un "responsable exécutif" redoutable, au point que sa disparition compromettrait aussi bien la capacité du Hamas à mener des attaques contre les forces de Tsahal qu'à contrôler Gaza, selon les estimations des responsables sécuritaires israéliens. D'après les informations dont dispose notamment Israël, Marwan Issa a joué un rôle central dans les attaques du 7 octobre, puisqu'il était chargé de mettre ses plans en œuvre.

Le visage du terroriste est bien connu en Israël puisqu'il apparaît sur les photos de Gilad Shalit lors de sa libération du Hamas en 2011. Celui qui est l'un des fondateurs de l'organisation s'est pourtant toujours distingué par sa discrétion, et le nombre très limité de ses apparitions publiques. Il a purgé une peine de cinq ans de prison en Israël en raison de ses activités au sein du Hamas et a passé quatre ans dans les prisons de l'Autorité palestinienne, avant d'être libéré lors de la deuxième Intifada. Son domicile à Gaza a été ciblé à trois reprises au cours d'opérations militaires israéliennes précédentes en 2012, 2014 et 2021.

Comme l'a souligné un ancien responsable de la sécurité israélienne à Walla, Marwan Issa est connu pour agir plutôt que parler. Sa capacité à faire ce qu'il dit le caractérise. Sa réputation tient aussi au fait qu'il a su transformer le Hamas, le faisant passer d'un groupe armé non organisé à une véritable branche militaire dotée d'une structure claire, ce qui a su également séduire les donateurs.