Crimes sexuels du Hamas : Israël accuse le chef de l'ONU de parti pris en raison de l'identité israélienne des victimes

Dans une lettre cinglante adressée lundi au secrétaire général des Nations Unies, le ministre israélien des Affaires étrangères a vivement critiqué la tiédeur de la réaction de l'ONU au rapport sur les crimes sexuels commis par le Hamas, alléguant un parti pris dû à l'identité juive et israélienne des victimes.

"Votre réaction face aux atrocités commises par les terroristes du Hamas est inacceptable. L'indifférence dont vous avez fait preuve à l'égard du rapport sur les violences sexuelles commises par les terroristes du Hamas, rapport rédigé avec beaucoup courage, est décevant. Votre refus de prendre une position internationale ferme contre ces atrocités indique un parti pris évident. Si les victimes n’étaient pas juives ou israéliennes, nous verrions une réponse beaucoup plus décisive de votre part", a écrit Israel Katz.

"L’UNRWA, sous votre supervision, était impliqué dans le massacre. Des milliers d'employés de l'organisation ont été impliqués dans les activités terroristes du Hamas. On se souviendra de votre mandat à l’ONU comme celui ayant réduit le statut de l’organisation à un niveau sans précédent, ce qui lui a permis de devenir un foyer d’antisémitisme et d’incitation à la haine contre Israël. Pour garantir la justice et préserver les droits de l’homme, vous devez agir pour la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes kidnappées par le Hamas", a poursuivi le chef de la diplomatie israélienne.

Cette lettre d'Israel Katz intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé des discussions autour du rapport rendu par l'une de ses commissions sur les crimes sexuels commis par le Hamas, qui confirme les faits.