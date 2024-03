Des réfugiés syriens et afghans armés ont tenté de s’en prendre aux Juifs d’Europe

Deux groupes de réfugiés venus de Syrie et d'Afghanistan en possession de fusils et de pistolets dont des Kalachnikov ont été arrêtés en décembre en Autriche et en Bosnie, a révélé le Wall Street Journal. Certains d’entre eux avaient sur leur téléphone des photos et des cartes de cibles juives et israéliennes en Europe.