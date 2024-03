Après-guerre : Israël envisage de confier la reconstruction de Gaza au chef des renseignements de l’Autorité palestinienne

Les responsables sécuritaires israéliens envisagent de faire appel à Majed Faraj, actuel chef des services de renseignement de l'Autorité palestinienne, pour mettre en place à Gaza le mécanisme d'administration civile qui sera chargé de gérer la population et de distribuer l'aide humanitaire entrant dans le territoire.

Le nom de Faraj est apparu récemment lors d'une des discussions à huis clos sur la sécurité tenue par le ministre de la Défense Yoav Gallant, aux côtés des noms d'autres leaders palestiniens modérés, qui seront temporairement responsables de la gestion de la vie des habitants de la bande de Gaza. Des sources proches des discussions ont déclaré que les personnes dont les noms avaient été évoqués n'avaient aucun lien avec le Hamas.

Le chef de l'opposition Yair Lapid a déclaré mardi à la chaîne publique israélienne Kan, qu'"il est naturel d'évoquer le nom de Faraj, car il est l'une des personnalités qui ont le plus travaillé avec nous contre le Hamas". "Il n'y a aucun obstacle à la collaboration avec l'Autorité palestinienne, car même aujourd'hui, nous travaillons avec elle", a-t-il ajouté. Il a cependant précisé que "nous seuls assurerons notre sécurité, nous ne devons pas faire confiance à l'Autorité palestinienne dans la guerre contre le terrorisme".

Majed Faraj, 61 ans, est le responsable sécuritaire le plus haut placé de l'Autorité palestinienne. Outre sa proximité avec Mahmoud Abbas, il entretient également d'excellentes relations avec les responsables sécuritaires israéliens, étant en charge des relations de l'AP avec le Shin Bet, la CIA ainsi que les renseignements arabes et occidentaux. Son nom a aussi été récemment évoqué comme possible successeur de Mahmoud Abbas à la tête de l’AP.