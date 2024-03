"Les Palestiniens ont vécu le 7 octobre 156 fois", affirme la reine de Jordanie

Interviewée lundi sur la chaîne CNN, la reine Rania de Jordanie a affirmé que les Palestiniens "avaient vécu le 7 octobre 156 fois", faisant référence au nombre de jours écoulés depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Aussi horrible et traumatisant qu'ait été le 7 octobre, il ne donne pas à Israël la permission de commettre crimes de guerre après crimes de guerre. Israël a vécu le 7 octobre, et depuis lors, les Palestiniens en ont vécu 156", a-t-elle déclaré, assurant qu'Israël prive les Palestiniens de Gaza de nourriture, de carburant, d'un endroit où vivre, de médicaments et d'eau "et de tout ce qui est nécessaire à la vie humaine".

Revenant sur la tragédie du convoi humanitaire lors de laquelle une centaine de Palestiniens ont été tués, Rania, elle-même d'origine palestinienne, a accusé Israël d'avoir tiré sur des Gazaouis qui tentaient d'obtenir de l'aide. "Il s'agit d'un massacre de femmes et d'enfants, d'une famine préméditée, d'un désastre humanitaire initié par Israël. La guerre qu'Israël a déclenchée à Gaza restera dans les mémoires comme une injustice historique. C'est le moment de convaincre Israël de faire ce qu'il faut."

La reine a également justifié les attaques du Hamas par les décennies "d'occupation israélienne". "Le conflit n'a pas commencé le 7 octobre", a-t-elle dit. "Des années d'occupation, d'expansion des colonies, de violation des droits de l'homme et du droit international nous ont amenés à cette situation." Selon elle, les dirigeants israéliens maintiennent les citoyens dans la peur d'une menace existentielle qui "n'existe pas". "La véritable solution au problème est la fin de l’occupation", a-t-elle insisté.

La souveraine hachémite n'en est pas à ses premières attaques contre l'Etat hébreu depuis le 7 octobre. Dès le début du conflit, elle avait défini le pays comme "un régime d'apartheid qui conquiert, opprime et commet chaque jour des crimes contre les Palestiniens". Elle avait également accusé Israël d'avoir exagéré les exactions du Hamas.