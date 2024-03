Pièce "le 7 octobre" : perdre un fils et (re) monter sur scène

Cet homme qui fait les balances de la pièce "7 octobre", de Hava Divon, est Hagai Louver. Un acteur et directeur de théâtre, sioniste religieux, père de 9 enfants. Son beau-fils et trois de ses fils ont combattu à Gaza. L’un est mort en décembre dernier: Jonathan, 24 ans, sergent chef réserviste des corps blindés.

L'art et la foi peuvent-ils faire quelque chose contre la douleur ? La perte ? La mort ? Assurément oui. Après le deuil de son fils, Hagai Luver est remonté seul en scène. Parce que la pièce "7 octobre" parle de mort et de disparition. "Je travaillais sur cette pièce lorsque l’armée est venue me dire que Jonathan était tombé à Gaza. Je ne peux pas expliquer ma douleur. Vous ne pouvez pas savoir ce que c’est, vous ne pouvez pas l'imaginer tant que vous ne l’avez pas vécu. Je sais ce que c’est. Je sais ce qu’il se passe. Je sais comment se déroulent les nuits où vous ne dormez pas... Toutes ces douleurs sont dans la pièce. Je suis acteur depuis 25 ans, c'est la première fois que je suis si proche du rôle. C'est étrange."

Reportage de Valérie Abecassis à voir ici:

Pendant une minute dans la pièce, on entend la voix de Jonathan: "Je l’entends. On l'avait enregistré lorsqu’il avait 5 ans. Et on passe ce petit extrait... Ce n’est pas facile. Le public sait que c’est la voix de Jonathan". Et Dieu dans tout ca ? "Bien sûr que Dieu nous aide. Mais j’ai beaucoup de questions pour lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais qu’il n’y a pas de réponses. Je suis croyant, Jonathan était très croyant. On est tous unis dans cette peine. Mais aussi en colère contre le Hamas, ils ont commis des actes tellement abominables. Je suis heureux et fier que mon fils soit mort en combattant le mal."