"Pourquoi le Hamas ne libère pas les musulmans ?" : un proche d'otages interpelle l'ambassadeur palestinien à l'ONU

Ali al-Ziadna, un Israélien bédouin dont le frère Youssef, 49 ans, et le neveu Hamza, 21 ans, sont toujours retenus par le Hamas, a eu une altercation à l'ONU lundi avec l'ambassadeur palestinien, Riyad Mansour. Alors qu'il avait été convié au Conseil de sécurité afin d'assister aux discussions sur le rapport relatif aux crimes sexuels commis le 7 octobre, l'homme a réclamé des comptes au représentant palestinien.

https://twitter.com/i/web/status/1767425687760122026

"Comment se fait-il que mes proches soient toujours à Gaza, alors qu'ils sont musulmans, tout comme les membres du Hamas ? Mon frère est musulman, il prie et jeûne de la même manière qu'eux. Comment se fait-il qu'il ait été kidnappé et qu'il ne soit toujours pas libéré ? Comment ces hommes peuvent-ils se prétendre musulmans et ne pas libérer mon frère ? ", a interrogé Ali al-Ziadna en s'adressant directement à Riyad Mansour à l'issue du débat.

courtesy

"Admettons qu'ils les aient kidnappés sans faire de distinction, comme ils ont kidnappé tout le monde. Mais ils ont eu de nombreuses occasions de les libérer, alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait ?", a-t-il poursuivi. Il a ainsi noté que les ouvriers thaïlandais, qui travaillaient au même titre que son frère et son neveu dans les kibboutz proches de Gaza avaient, eux, été relâchés.

Deux enfants de la famille al-Ziadna - Aisha (17 ans) et Bilal (18 ans) -, kidnappés eux aussi le 7 octobre, ont été relâchés lors de l'accord de trêve fin novembre. Après leur libération, leurs proches avaient déclaré : "D'après ce que nous avons entendu, le Hamas se fichait de savoir si les personnes qu'il kidnappait étaient juives ou arabes. Seul leur importait d'avoir des otages, quels qu'ils soient, comme monnaie d'échange."