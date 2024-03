"Gaza, c'est le ghetto de Varsovie" : Fabien Roussel fait marche arrière et s'excuse pour ses propos

Fabien Roussel fait marche arrière. Après avoir comparé la guerre en cours à Gaza avec le siège du ghetto de Varsovie, le dirigeant du parti communiste est revenu sur ses propos, en affirmant que "rien ne saurait être comparé à la Shoah".

Une maladresse qu'il a justifiée par l'émotion, alors qu'il revient d'un déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens. "On ne revient pas indemne d'un tel voyage", a-t-il dit, avant de s'excuser. "Mes paroles ont pu susciter critiques et incompréhensions. Elles ont blessé car, effectivement, rien ne saurait être comparé à la Shoah, sous peine de la relativiser. Je regrette cette comparaison. Elle n'a pas lieu d'être", a-t-il déclaré dans un communiqué publié lundi soir.

Evoquant "un risque génocidaire" à Gaza sur le plateau de CNews dimanche, Fabien Roussel avait affirmé : Quand on regarde dans l'histoire récente des sièges où des populations ont été assiégées, bombardées et exterminées, c'est Sarajevo, c'est le ghetto de Varsovie." Des propos qui avaient été aussitôt dénoncés par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).