10 000 soldats de Tsahal souffrent de problèmes psychologiques causés par la guerre

Plus de deux ans après le 7 octobre, l'armée israélienne fait face à une crise sanitaire d'ampleur inédite. Les chiffres révélés par le ministère de la Défense dessinent un tableau particulièrement alarmant : plus de 10 000 soldats souffrent actuellement de troubles psychologiques liés au conflit, dont 3 769 ont été officiellement diagnostiqués avec un syndrome de stress post-traumatique.

Les estimations de la Division de réadaptation du ministère de la Défense ont été révisées à la hausse de manière dramatique. Initialement prévue pour 2030, l'échéance du total de "100 000 handicapés" de Tsahal- dont au moins la moitié souffriront de troubles mentaux - a été avancée à 2028, soit dans moins de deux ans et demi.

Cette accélération s'explique par une augmentation de "plusieurs dizaines de pour cent" du nombre de soldats en détresse psychologique recherchant une aide ces derniers mois, selon les données obtenues par le Mouvement pour la liberté d'information.

Les statistiques de 2024 établissaient déjà un record historique avec environ 1 600 soldats reconnus comme souffrant de stress post-traumatique, auxquels s'ajoutent 9 000 autres combattants dont les dossiers sont en cours d'examen. Parmi ces 1 600 soldats, 1 512 sont des hommes et 88 des femmes. La répartition révèle que 693 effectuaient leur service obligatoire, illustrant l'impact sur de très jeunes soldats, tandis que 500 appartiennent à diverses catégories, notamment d'anciens militaires démobilisés.

Un phénomène inédit inquiète les autorités : le "rajeunissement" des handicapés mentaux. Contrairement aux conflits précédents où les traumatismes se manifestaient souvent des années après les combats, la guerre actuelle touche immédiatement des soldats très jeunes. Environ la moitié des 18 500 nouveaux blessés depuis le 7 octobre ont moins de 30 ans, et beaucoup sont de jeunes parents, principalement parmi les réservistes.

Le phénomène touche également d'anciens combattants : des soldats ayant participé à des opérations il y a cinq ou dix ans développent aujourd'hui des troubles post-traumatiques, réactivés par l'exposition aux événements actuels de Gaza.

Le pire reste à venir

Paradoxalement, les spécialistes redoutent l'après-guerre. Selon eux, les soldats bénéficient actuellement d'une "immunité" psychologique tant qu'ils restent "au cœur de l'action". C'est précisément lors du retour à la routine civile que les expériences refoulées pendant près de deux ans de guerre risquent de ressurgir massivement.

Plus de 30 000 combattants ont été exposés aux destructions de Gaza, ont vécu sous la menace constante de mort et ont été témoins de scènes traumatisantes. Leur retour progressif à la vie normale pourrait déclencher une nouvelle vague de troubles psychologiques.

Face à cette crise, le ministère de la Défense a déployé un dispositif exceptionnel : plus de dix centres de réadaptation à travers le pays, une unité mobile de soins psychiatriques d'urgence équivalente à une unité de soins intensifs, et des méthodes de traitement alternatives comme la thérapie canine ou la plongée.

Quatre maisons d'accueil ont été ouvertes près des services psychiatriques hospitaliers, et une maison spéciale à Hofit accueille les militaires, principalement des réservistes, qui ne peuvent plus vivre avec leur famille et ont besoin de stabilisation.

Le coût de cette crise représente des milliards de shekels supplémentaires pour le budget de la défense, transformant même les campagnes de dons internationales qui se concentrent désormais sur le financement de programmes d'assistance mentale plutôt que sur l'équipement militaire traditionnel.