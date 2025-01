10 femmes, 11 hommes de plus de 50 ans, 11 malades et deux enfants : la liste des otages qui seront libérés publiée

La chaîne saoudienne ASharq a rapporté lundi matin avoir reçu d'une source haut placée du Hamas la liste complète des otages inclus dans la première phase humanitaire de l'accord en cours de négociation entre Israël et l'organisation terroriste.

La source, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que la liste demandée par Israël et approuvée par le Hamas "est conforme aux critères convenus lors du dernier cycle de négociations et comprend des femmes, des malades et des enfants". La source a souligné que le Hamas a donné son accord, sans préciser s'il s'agit de personnes vivantes ou mortes.

La BBC a également affirmé être en possession de la liste des 34 otages que le Hamas est prêt à libérer lors de cette phase. Le diffuseur public britannique indique lui aussi que la liste ne précise pas qui parmi les otages est vivant ou mort, et comprend entre autres 10 femmes, 11 hommes âgés de 50 à 85 ans et également deux "jeunes enfants" que le Hamas avait précédemment annoncé morts sans preuve. Selon la liste, il s'agirait des enfants Ariel et Kfir Bibas, accompagnés de leurs parents Shiri et Yarden, dont on ne sait s'ils seront rendus vivants.

Il est important de noter qu'Israël confirme l'authenticité du document et indique qu'une liste similaire avait déjà été présentée en juillet dernier dans ce qui était appelé le "document de clarification", lorsque les négociations avaient échoué. Dans la liste mise à jour, les noms de plusieurs otages libérés depuis de la captivité ont été retirés, ainsi que les noms d'otages assassinés en captivité dont les corps ont été rendus à Israël. Comme nous l'avons rapporté la semaine dernière, les négociations au Qatar ont rencontré des difficultés lorsque le Hamas est revenu sur son engagement précédent de libérer les otages malades et blessés qui faisaient partie de la liste humanitaire, tandis qu'Israël insiste pour qu'ils soient libérés dès la première phase de l'accord. Nous précisons à nouveau qu'il s'agit d'une liste potentielle demandée par Israël, et qu'à ce stade, il n'y a pas d'information sur l'état des otages figurant sur la liste.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a par la suite réagi à la publication de la liste : "La liste des otages publiée dans les médias n'a pas été transmise à Israël par le Hamas, mais a été transmise par Israël à des intermédiaires dès juillet 2024", est-il écrit dans un communiqué. "À ce jour, Israël n'a reçu aucune confirmation ni aucun commentaire du Hamas concernant le statut des personnes enlevées figurant sur la liste. Israël continuera à travailler sans relâche au retour de tous les otages".