Israël publie un décompte des otages encore aux mains du Hamas

Une mise à jour officielle concernant les otages du Hamas a été publiée ce mercredi. Elle mentionne que parmi les 252 personnes kidnappées par le Hamas le 7 octobre, 128 se trouvent toujours à Gaza.

A ces 128 otages s'ajoutent les quatre aux mains de l'organisation terroriste depuis 2014 et 2015, à savoir les soldats Hadar Goldin et Oron Shaul, tués lors de l'opération Bordure protectrice, et les Israéliens Avera Mengistu et Isham Al-Sayed, tous deux souffrant de maladie mentale et entrés de leur plein gré dans la bande de Gaza où ils ont aussitôt été capturés.

Les 128 otages kidnappés le 7 octobre et qui se trouvent encore à Gaza comptent 109 hommes et 19 femmes, dont deux enfants de moins de 5 ans (Ariel et Kfir Bibas). Ce nombre inclut 117 Israéliens et 11 étrangers (8 originaires Thaïlande, 1 du Népal, 1 de Tanzanie, et 1 Franco-Mexicain). A noter que les deux autres otages français possèdent également la nationalité israélienne et sont donc inclus dans les 117 otages israéliens.

Parmi ces 128 captifs, 36 ne sont plus en vie. Leurs corps restent toutefois entre les mains du Hamas.

Un Israélien est toujours porté disparu.

Cette mise à jour porte également sur les otages libérés, au nombre de 124. Parmi eux :

• 4 Israéliens ont été libérés avant l'accord de trêve passé avec le Hamas fin novembre et 1 (Ori Meggidish) a été secouru par l'armée.

• 81 Israéliens et 24 étrangers ont été libérés lors de l'accord de trêve avec le Hamas entre le 24 novembre et le 30 novembre.

• Les corps de 9 otages assassinés par le Hamas ont été récupérés par Tsahal.

• 3 otages ont été accidentellement tués par les forces de Tsahal.

• 2 otages ont été secourus le 12 décembre par Tsahal à Rafah : Louis Har (71 ans) et Fernando Merman (61 ans).