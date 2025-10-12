2 000 morts : le lourd bilan humain de la guerre en Israël

Un chiffre vertigineux, 2 000. Ce nombre de victimes, civils assassinés et soldats tombés au combat, ne suffit pas à lui seul à décrire l'horreur du 7 octobre, l'enfer de la captivité ou les atrocités de la guerre. Mais il témoigne clairement que ces deux dernières années ont été différentes et plus terribles que tout ce que le pays avait connu auparavant.

À la veille du retour des otages, vivants et morts, ce bilan souligne le prix terrible payé dans cette guerre. La 2 000e victime est le réserviste Shmuel Gad Rahamim, 31 ans, grièvement blessé mardi dernier par l'explosion d'une grenade de Tsahal dans un poste militaire à Khan Younès, dont le décès a été annoncé samedi soir.

Le 7 octobre : la journée la plus meurtrière depuis la Shoah

L'attaque du Hamas et les combats défensifs dans le pourtour de Gaza ont coûté la vie à 1 120 civils et soldats - 804 hommes et 316 femmes - lors de la journée la plus meurtrière pour les Juifs depuis la Shoah. À cela s'ajoutent 86 personnes kidnappées ce jour-là et assassinées, pour la plupart le 7 octobre même.

Le bilan militaire s'élève à 915 soldats tombés au combat, auxquels s'ajoutent 43 membres d'équipes d'alerte, 100 policiers, 9 agents du Shin Bet et 8 gardiens de prison. Sur l'ensemble des victimes, 393 sont des femmes et 1 607 des hommes.

Gaza, théâtre principal du conflit

La bande de Gaza demeure le front principal : 1 733 personnes y ont trouvé la mort, dont 25 victimes de tirs de roquettes. Le conflit avec le Hezbollah a fait 134 victimes israéliennes, la Judée-Samarie 24, et la confrontation avec l'Iran 34. À noter que 56 personnes ont été tuées dans des attentats en Israël et 11 à l'étranger.

Les victimes s'étendent sur toutes les tranches d'âge : la plus jeune, Naama Abou Rashad, n'avait que 14 heures lorsqu'elle est décédée après que sa mère, enceinte de neuf mois, a été blessée le 7 octobre. Parmi les victimes, 61 enfants de moins de 17 ans, dont les 12 morts de la frappe de roquette à Majdal Shams.

Six colonels sont tombés, dont le commandant de brigade du Sud Assaf Hamami, dont le corps est retenu par le Hamas. La plus âgée des victimes, Ivet Shmilovich, survivante de la Shoah de 95 ans, a été tuée par un missile iranien à Petah Tikva.

La majorité des victimes - 1 137 précisément - sont de jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans, rappelant que cette guerre frappe avant tout la jeunesse israélienne.