20 000 soldats blessés depuis le 7 octobre, dont plus de la moitié souffre de séquelles psychologiques

À l’approche du deuxième anniversaire de la guerre, le ministère israélien de la Défense a dévoilé des chiffres préoccupants : depuis le 7 octobre 2023, plus de 20 000 blessés de Tsahal ont été admis au service de réadaptation, dont 56 % présentent des troubles psychologiques.

Selon le rapport publié ce dimanche, la majorité des blessés sont des jeunes de moins de 30 ans (50 %), essentiellement des hommes (92 %) et pour près des deux tiers des réservistes (64 %).

Parmi eux, 45 % souffrent de blessures physiques, 35 % de troubles psychologiques et 20 % de lésions mixtes.Le ministère anticipe une aggravation : d’ici 2028, un total de 100 000 blessés devraient être pris en charge par le service de réadaptation, dont 50 000 avec des séquelles mentales.

Parmi les cas les plus sévères figurent 56 blessés avec un handicap supérieur à 100 %, dont 24 à 100 % d’invalidité totale. Le rapport fait état de 168 traumatisés crâniens, 16 paralysés en fauteuil roulant et 99 amputés, équipés de prothèses de dernière génération, parfois adaptées aux activités sportives et de loisirs.

Environ 10 700 blessés ont développé des troubles tels que l’anxiété, la dépression, les difficultés d’adaptation ou encore le stress post-traumatique. Pour y faire face, près de 60 % bénéficient de thérapies variées : accompagnement psychologique, groupes de soutien, mais aussi approches innovantes comme l’EMDR, le neurofeedback, la voile ou même le surf thérapeutique.

Chaque mois, le service reçoit environ 1 000 nouveaux blessés, auxquels s’ajoutent 600 dossiers liés à des conflits antérieurs. La Division de la réadaptation rappelle qu’elle agit selon sa devise « la réadaptation avant la bureaucratie », garantissant une admission rapide, un suivi médical et psychologique, ainsi qu’un soutien financier immédiat.