20 avions israéliens ont participé à l'opération au Yémen, les Houthis promettent des représailles

L'armée israélienne a mené lundi soir une vaste opération militaire contre des cibles au Yémen, mobilisant une vingtaine d'avions de combat et utilisant cinquante munitions. Cette riposte fait suite au tir de missile qui a touché l'aéroport Ben Gourion dimanche. "Les forces israéliennes ont visé des installations terroristes dans le port maritime de Hodeida et ses environs", a indiqué un porte-parole militaire. Les frappes ont ciblé une dizaine d'objectifs dans ce port stratégique, ainsi qu'une cimenterie à Bajil, située à l'est de la ville portuaire.

Selon Tsahal, "les infrastructures visées dans le port de Hodeida constituent une source majeure de revenus pour le régime houthiste" et servent au "transfert d'armements iraniens et d'équipements militaires". La frappe contre l'usine de ciment représente "un coup significatif pour l'économie du régime et son développement militaire". D'après les informations locales, les bombardements ont fait deux morts et 42 blessés. L'opération israélienne s'est déroulée en coordination avec les États-Unis, qui ont mené simultanément des actions militaires autour de Sanaa, capitale yéménite.

En réaction, le responsable houthiste Mohammed al-Bukhaiti a averti : "L'escalade sera répondue par l'escalade, jusqu'à la fin de l'agression à Gaza. Nos capacités de missiles se trouvent en lieux sûrs. Nous sommes déterminés à imposer un blocus aérien sur Israël."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de nouvelles actions contre les Houthis et leur "maître iranien", déclarant sur Twitter : "Israël ripostera à l'attaque houthiste contre notre aéroport, et aussi, en temps et lieu choisis, contre leurs maîtres terroristes iraniens." Cette opération intervient quatre mois après la dernière frappe israélienne d'envergure au Yémen, menée le 26 décembre dernier.