200 roquettes tirées depuis le Liban contre Israël au cours de la nuit

Israël a été visé dans la nuit de mercredi à jeudi par une forte escalade des tirs de roquettes en provenance du Liban. À partir de 20 heures, treize vagues d’alertes ont retenti dans plusieurs régions du pays alors qu’environ 200 roquettes ont été lancées vers le territoire israélien. Aucun blessé n’a été signalé. L’armée israélienne a répliqué par des frappes contre plusieurs cibles au Liban.

Dans ce contexte, des responsables proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou poussent à un élargissement de la zone tampon dans le sud du Liban et à un renforcement de la présence de Tsahal au-delà des lignes de contact actuelles. Une réunion sécuritaire restreinte s’est tenue mercredi soir sous la direction du chef du gouvernement pour discuter des fronts libanais et iranien. Selon une source impliquée dans ces discussions, l’armée a déjà renforcé son déploiement au Liban depuis la reprise des tirs, mais des débats sont désormais en cours sur une extension significative des opérations.

Avant l’escalade de la nuit, de nombreuses rumeurs avaient circulé concernant une possible intensification des tirs, alors que l’armée n’avait pas fourni d’informations claires en temps réel. Certains responsables municipaux ont transmis leurs propres alertes aux habitants après avoir reçu des informations de sécurité, ce qui a contribué à la confusion. Un responsable sécuritaire a reconnu une erreur dans la communication avec le public, évoquant l’absence d’un message clair et unifié qui a permis aux rumeurs de se propager.

Les responsables sécuritaires israéliens estiment par ailleurs que les tirs depuis le Liban ont été coordonnés avec l’Iran, qui cherche à maintenir la pression sur le front nord à travers le Hezbollah. Malgré des évaluations précédentes affirmant qu’environ 70 % des capacités du groupe terroriste avaient été détruites, le Hezbollah a montré qu’il conservait des capacités opérationnelles importantes, notamment des tirs coordonnés depuis plusieurs zones et l’utilisation de roquettes précises équipées d’ogives pesant plusieurs centaines de kilogrammes capables d’atteindre le centre d’Israël. Contrairement aux attaques lancées depuis l’Iran, celles du Hezbollah ne sont pas toujours précédées d’un avertissement anticipé.