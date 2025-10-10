200 soldats américains vont être déployés en Israël pour coordonner la mise en œuvre de l’accord sur Gaza

Un responsable américain a confirmé à i24NEWS que les États-Unis vont envoyer environ 200 militaires en Israël dans les prochains jours. Tous devraient arriver d’ici dimanche, selon cette même source. Leur mission : mettre en place un centre de coordination destiné à superviser les efforts internationaux à Gaza dans la période de transition précédant l’établissement d’un gouvernement permanent dans le territoire palestinien.

Ce centre, qui sera installé en Israël, aura pour rôle de coordonner les actions humanitaires et logistiques, mais aussi de faciliter la communication entre les différents acteurs internationaux impliqués à Gaza. "L’objectif est d’éviter le chaos, que tout le monde puisse se parler et travailler ensemble", a expliqué le responsable américain.

Selon cette source, à mesure que Tsahal se retirera progressivement de la bande de Gaza, d’autres pays devraient déployer leurs propres contingents pour assurer la sécurité sur le terrain, en attendant la mise en place d’une administration stable. Le centre de coordination comprendra donc des représentants de chaque État et organisation engagés dans la gestion de l’après-guerre.

Le responsable américain a également précisé que ce dispositif permettra de suivre la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et de vérifier que les engagements pris par les différentes parties sont respectés.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a précisé que ces 200 militaires, déjà stationnés au sein du CENTCOM (le Commandement central américain), seront chargés de superviser l’application de l’accord de paix et de travailler en lien étroit avec les forces internationales présentes sur le terrain.

Toutefois, Washington insiste sur un point : aucun soldat américain ne sera déployé à l’intérieur de la bande de Gaza. "Il y aura des observateurs, et peut-être des drones pour le suivi aérien, mais pas de troupes américaines au sol à Gaza", a tenu à souligner le responsable.

Ce dispositif marque une nouvelle étape dans l’implication directe des États-Unis dans la phase post-conflit à Gaza, alors que la communauté internationale tente d’éviter un vide sécuritaire et de poser les bases d’un futur gouvernement stable pour le territoire palestinien.