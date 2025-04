316 soldats et 79 civils tués en Israël : le lourd bilan de l'année écoulée à la veille du Jour du Souvenir

À quelques jours du Jour du Souvenir en Israël, le ministère de la Défense a publié le bilan actualisé des victimes des conflits israéliens. Depuis 1860, 25 417 soldats sont tombés au combat, dont 316 depuis la commémoration de l'année dernière. S'ajoutent à ce chiffre 61 anciens combattants décédés des suites de leurs blessures et reconnus comme victimes officielles. Actuellement, en Israël, 58 617 personnes sont des membres de familles endeuillées par la perte d'un militaire. Ce nombre inclut 8 674 parents qui ont perdu un enfant, 5 391 veuves, 10 302 orphelins et 34 250 frères et sœurs de soldats tombés au combat. La guerre "Épées de fer" a considérablement alourdi ces chiffres, avec 5 944 nouvelles personnes intégrant les rangs des familles endeuillées. Rien qu'au cours de l'année écoulée, 1 647 personnes ont rejoint ce cercle, dont 487 parents, 85 veuves, 163 orphelins et 912 frères et sœurs en deuil.

Parallèlement, l'Institut national d'assurance a communiqué les chiffres concernant les victimes civiles d'actes hostiles depuis 1851. Le bilan s'élève à 5 229 personnes, dont 800 enfants et adolescents de moins de 18 ans. Depuis le dernier Jour du Souvenir, 79 civils ont été tués dans des attaques. Depuis le début du conflit actuel, on dénombre 934 victimes civiles, dont 778 lors du massacre du 7 octobre.

Les cérémonies de commémoration débuteront le mardi 29 avril à 20h00 avec une sirène d'une minute qui retentira dans tout le pays. Immédiatement après, des cérémonies du souvenir se tiendront à travers Israël, avec l'événement principal au Mur des Lamentations à Jérusalem. Le lendemain à 11h00, une nouvelle sirène sera suivie par des cérémonies dans les cimetières militaires et sur les sites mémoriaux. À 11h02, un vol de chasseurs en formation manquante survolera le cimetière militaire national et le Mémorial du Mont Herzl.

"Le Jour du Souvenir n'est pas seulement un jour triste – c'est un jour sacré", affirme Arié Moalem, directeur adjoint et chef du département des familles, de la commémoration et du patrimoine au ministère de la Défense. "Le souvenir des victimes est une flamme éternelle."