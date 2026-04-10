4 000 cibles et 18 000 bombes : Israël dévoile l’ampleur de son offensive contre l’Iran

Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour parvenir à un cessez-le-feu durable entre Israël et l’Iran, sous médiation du Pakistan, Tsahal a dévoilé l’ampleur de sa campagne militaire menée sur le territoire iranien. Selon les données publiées, plus de 1 000 frappes aériennes directes ont été effectuées, dans le cadre de plus de 8 500 sorties opérationnelles, illustrant l’intensité de la pression exercée sur Téhéran.

L’armée israélienne indique avoir visé environ 4 000 cibles, avec un niveau de précision particulièrement élevé. Au total, plus de 10 800 points de frappe ont été ciblés, portant sur plus de 6 700 composants spécifiques d’infrastructures iraniennes, notamment dans les secteurs militaire et industriel. La quantité de munitions utilisée est également sans précédent, avec plus de 18 000 bombes larguées au cours de l’opération.

Malgré les déclarations de victoire affichées par les autorités iraniennes, ces chiffres témoignent d’un impact significatif sur les capacités militaires de l’Iran, en particulier dans les domaines des missiles et de la production d’armement. Déjà fragilisé par des sanctions internationales, le pays fait face à des dégâts nécessitant un effort de reconstruction de long terme.

Le cessez-le-feu entré en vigueur mercredi est ainsi perçu à Téhéran comme une phase de répit indispensable, permettant notamment la réouverture du détroit d’Ormuz et la préparation des négociations avec les États-Unis, attendues au Pakistan. Côté israélien, cette pause offre un temps stratégique pour reconstituer les stocks de défense et renforcer la préparation militaire, tout en permettant un retour progressif à la normale sur le plan économique et civil.

Dans ce contexte, les autorités israéliennes soulignent que cette accalmie ne constitue qu’une étape intermédiaire dans un affrontement plus large. De nombreuses questions restent en suspens et devraient être au cœur des discussions diplomatiques à venir, alors que la région demeure sous tension.