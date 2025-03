52 % des Gazaouis seraient prêts à quitter le territoire pour s'installer à l'étranger

Selon un sondage publié vendredi par le journal britannique The Telegraph et réalisé par l'institut Gallup, près de la moitié des habitants de Gaza seraient prêts à quitter le territoire s'ils en avaient l'opportunité.

L'enquête, menée auprès de 532 Gazaouis adultes entre le 2 et le 13 mars, avant la reprise des opérations militaires israéliennes, révèle que 52% des personnes interrogées quitteraient Gaza d'une manière ou d'une autre : 38% temporairement avec l'intention de revenir, et 14% définitivement. À l'inverse, 39% affirment leur volonté de rester dans l'enclave.

Les jeunes de moins de 34 ans et les résidents des zones les plus dévastées comme Gaza-ville et Khan Younis sont les plus enclins à envisager un départ. Concernant les destinations préférées, l'Allemagne serait considérée par 13% des sondés, suivie de l'Égypte (12%), du Qatar et des Émirats arabes unis (10% chacun).

Cette étude intervient dans le contexte des récentes déclarations du président américain Donald Trump évoquant un transfert des Gazaouis vers d'autres pays.

Par ailleurs, Israël et l'Égypte ont réagi à un article du journal libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, affirmant que Le Caire aurait accepté d'accueillir temporairement un demi-million de Palestiniens dans le nord du Sinaï.

Deux sources politiques israéliennes ont déclaré au quotidien Israel Hayom qu'Israël n'avait pas connaissance d'une telle volonté égyptienne. Un haut responsable israélien a ajouté : "Nous ne sommes pas au courant d'une telle intention, mais si le rapport est vrai, nous l'accueillons favorablement."

De son côté, l'Autorité égyptienne de l'information a catégoriquement démenti ces allégations, les qualifiant de "fausses affirmations qui contredisent complètement la position ferme et de principe de l'Égypte concernant le rejet de toute tentative d'exiler les Palestiniens par la force ou volontairement.

Le communiqué égyptien réaffirme que la position du Caire est que "la bande de Gaza doit être réhabilitée sans qu'un seul Palestinien ne la quitte".