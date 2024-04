553 camions d’aide en deux jours entrés à Gaza : Israël multiplie les efforts pour améliorer le sort de la population

L’armée israélienne et le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires palestiniens (COGAT), poursuivent leurs efforts pour permettre le passage quotidien de centaines de camions chargés d’aide humanitaire, notamment de denrées alimentaires, destinés aux civils de la bande de Gaza, a indiqué un communiqué de Tsahal. Au cours des deux derniers jours, 553 camions d'aide humanitaire ont franchi les points de passage de Kerem Shalom et de Nitzana après avoir été minutieusement inspectés. Parallèlement, 56 colis alimentaires ont été largués lundi aux points de distribution de la bande de Gaza.

IDF Spokesperson

Dans le cadre de l'augmentation des voies d'acheminement de l'aide vers le nord, 126 camions ont fait le chemin du sud vers le nord de la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi. Toujours dans le nord, en collaboration avec la communauté internationale, l'administration de coordination et de liaison pour Gaza se prépare à ouvrir deux boulangeries supplémentaires du Programme alimentaire mondial (PAM) dans la ville de Gaza. Un camion chargé de carburant et plusieurs autres de farine faisaient par conséquent partie des 126 camions acheminés, pour permettre l'ouverture des boulangeries et assurer leur fonctionnement continu. Ces boulangeries du nord du territoire palestinien rejoindront la première boulangerie du PAM ouverte lundi dans la région, qui a une capacité de production quotidienne de 650 000 pains pita.

IDF Spokesperson

Les boulangeries du nord complètent les 23 autres ouvertes dans le sud et le centre de la bande de Gaza, qui fournissent quotidiennement du pain à plus de 2,2 millions d’habitants. Par ailleurs, dans le sud, les travaux de réparation du pipeline d'eau de Bani Suheila, dans la région de Khan Younès, se sont poursuivis. Le pipeline devrait être remis en fonction dans les prochains jours, permettant ainsi d’assurer l'approvisionnement en eau des quelques 400 000 personnes de la région.

IDF Spokesperson

Cependant, malgré ces efforts humanitaires menés par Israël, le contenu plus de 450 camions ayant passé l’inspection se trouve toujours du côté palestinien du point de passage de Kerem Shalom, où il attend d’être récupéré par les agences de l’ONU chargées de la distribution de l’aide aux Gazaouis.