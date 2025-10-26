60 % des tunnels du Hamas à Gaza toujours opérationnels, selon le ministre de la Défense israélien

Lors d'une rencontre avec le vice-président américain JD Vance la semaine dernière, le ministre de la Défense Israel Katz a reconnu que plus de 60% des infrastructures souterraines du Hamas demeurent fonctionnelles après deux ans de combats intensifs. Une partie de ce réseau continue même de servir dans des secteurs théoriquement sous emprise militaire israélienne.

La dangerosité persistante de ces galeries souterraines s'est illustrée dramatiquement la semaine dernière. Un passage clandestin franchissant la « Ligne jaune » – cette frontière établie par le plan Trump entre territoires contrôlés par Israël et zones tenues par le Hamas – a permis à des terroristes palestiniens de mener une attaque qui a tué deux soldats de la brigade Nahal déployés près de Rafah.

Des responsables sécuritaires confirment que plusieurs de ces artères souterraines traversent cette ligne de démarcation, permettant aux forces du Hamas de circuler entre différentes zones de l'enclave malgré la présence militaire israélienne.

Face à ce constat d'échec partiel, Israel Katz a exposé à JD Vance l'ampleur du défi restant : « La démolition des tunnels constitue la tâche la plus importante pour la démilitarisation de Gaza, conformément au plan Trump. Nous devons nous préparer à une opération d'envergure qui mettra définitivement fin à cette menace. »

Le message a été bien reçu par Washington. Lors de sa visite au quartier général américain de Kiryat Gat la semaine dernière, le secrétaire d'Etat américain a posé la destruction des tunnels comme l'une des priorités dans la mise en application de la seconde phase du cessez-le-feu prévoyant également le désarmement du Hamas.

Il y a six mois, la situation semblait encore plus préoccupante. À l'époque, les autorités sécuritaires estimaient qu'à peine un quart du labyrinthe souterrain avait été mis hors d'usage. De nombreuses galeries de contrebande reliant l'Égypte à Gaza servaient encore activement au transit d'armements et d'équipements militaires.

Cette amélioration relative explique en partie l'intransigeance israélienne sur le corridor de Philadelphie, cette bande frontalière avec l'Égypte dont Jérusalem refuse catégoriquement l'évacuation. Le calcul stratégique est simple : se retirer risquerait de relancer massivement les flux illicites.