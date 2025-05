600e jour de guerre marqué par une mobilisation nationale pour exiger la libération des otages

Les familles des personnes enlevées et de nombreuses organisations mènent ce mercredi une journée de mobilisation d'ampleur nationale afin de marquer les 600 jours de guerre depuis les attaques du Hamas perpétrées le 7 octobre 2023. Des manifestations, marches et rassemblements sont prévus dans tout le pays, culminant avec un grand rassemblement sur la place des otages à Tel Aviv à 20h00.

La journée a symboliquement débuté à 6h29, heure exacte du début du massacre du 7 octobre. Les familles regroupées au sein du "Conseil d'octobre" se sont rendues au domicile du président de la Knesset, Amir Ohana, portant un projet de loi visant à dissoudre le Parlement.

"C'est là que le changement nécessaire peut être conduit", ont déclaré les familles dans un communiqué. "Nous avons tout tenté pour éviter cette étape, mais le gouvernement nous a tourné le dos et a annoncé catégoriquement qu'il n'enquêterait pas sur la plus grande catastrophe que l'État d'Israël ait jamais connue."

Les familles justifient cette démarche exceptionnelle : "C'est pourquoi, le 600e jour, à l'heure même où l'attaque a commencé, nous avons lancé un nouveau combat : un appel à la dissolution de la Knesset et à des élections immédiates, qui donneraient naissance à un nouveau gouvernement engagé en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la recherche de la vérité."

En geste de protestation, les familles d'otages et les militants ont bloqué l'autoroute Ayalon Sud près de l'échangeur Hashalom. Ils ont inscrit sur la chaussée le message "Les personnes kidnappées rentrent chez elles et le gouvernement rentre chez lui" et peint le pont Yehudit en rouge. "600 jours que nous sommes sans nos proches, 600 jours que le Hamas les retient captifs et que le gouvernement sanglant d'Israël les abandonne là-bas afin de maintenir la coalition", ont dénoncé les manifestants.

Les familles ont de nouveau accusé le Premier ministre de sacrifier les otages pour des considérations politiques : "Nos familles sont devenues les victimes de la politique mesquine du Premier ministre. Au lieu de mettre fin à la guerre et de rapatrier tout le monde, il a choisi Ben Gvir et Smotrich, qui veulent occuper la bande de Gaza sur le dos des hommes et des femmes kidnappés."

Elles dénoncent également la stratégie gouvernementale : "Netanyahou préfère les rapatrier par lots et établir des listes sélectives – qui à vie et qui à mort – plutôt que de rapatrier tout le monde."

Les familles ont lancé un message d'unité nationale : "Les familles des personnes enlevées invitent le peuple d'Israël à participer aux différentes manifestations de soutien et à exprimer sans équivoque que le peuple d'Israël est uni pour exiger le retour de tous les kidnappés – les vivants pour leur réinsertion et les morts pour une sépulture digne."