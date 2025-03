7 octobre : 1 500 familles de victimes et d'otages à la Knesset pour réclamer une commission d'enquête étatique

Ce lundi, environ 1 500 familles endeuillées, survivants de captivité, proches d'otages et rescapés du massacre du 7 octobre se sont rassemblées à la Knesset lors d'une session exceptionnelle en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Leur revendication est claire : la création immédiate d'une commission d'enquête d'État qui garantirait "la justice pour les morts, la vérité pour les familles en deuil et la sécurité pour les générations futures." Des incidents ont émaillé l'événement, certaines familles non conviées ayant été violemment refoulées par les gardes de sécurité du parlement.

Des témoignages plus bouleversants les uns que les autres se sont succédés. Rachel Goldberg Polin, dont le fils Hersch a été assassiné en captivité par le Hamas, a évoqué l'exemple américain : "Après les attentats du 11 septembre, le président Bush a établi un comité d'enquête qui a conduit à des changements majeurs. J'appelle nos décideurs à écouter l'immense majorité de la population."

Rafi Ben Shitrit, père du sergent Alroy Ben Shitrit tombé au combat à Nahal Oz, a souligné que "la demande d'une commission d'enquête est liée à l'exigence de vérité, sans parti pris politique ni préjugés."

Tali Biner, survivante du festival Nova, a livré un témoignage bouleversant : "Plus de 500 jours se sont écoulés depuis ce jour terrible où j'ai entendu mes frères et sœurs se faire assassiner, les femmes se faire violer. Si nous ne comprenons pas les échecs, nous ne pourrons pas les anticiper – et la prochaine catastrophe est déjà à portée de main."

Eyal Eshel, père de Roni décédée à Nahal Oz, a interrogé : "Dans quel monde ai-je besoin de mener une enquête pour savoir pourquoi ma fille aînée a été brûlée vive ? Vous, les échelons militaires et politiques, sous la surveillance desquels cela s'est produit, nous devez des réponses."

Pour le rabbin Elchanan Danino, père d'Ori assassiné en captivité, l'incompréhension est totale face à la réticence des autorités : "Vous qui n'avez pas eu peur de bombarder l'Iran, qui n'avez pas eu peur d'éliminer Nasrallah, avez-vous peur d'une commission d'enquête?"

Liora Ayalon, mère de Tal tué à Kfar Gaza, a conclu avec émotion : "Une commission d'enquête d'État est essentielle à mon processus de guérison."

Le député Hili Tropper (Camp d'État) a lu au Premier ministre Benjamin Netanyahou au nom de l'ex-otage Yarden Bibas, dont la femme Shiri et les enfants Ariel et Kfir ont été assassinés en captivité. « Monsieur le Premier ministre, je m'appelle Yarden Bibas, et pendant que mon discours vous est lu, je suis assis en état de deuil pour ma femme Shiri et mes enfants Kfir et Ariel. Des enfants innocents et purs qui ont été kidnappés de leur maison et assassinés en captivité. Ils auraient pu et auraient dû être sauvés. Mais ce maudit matin, le pays n’était pas à Nir Oz. Il n’y avait que des héros locaux – des membres des équipes d’urgence et des combattants courageux, qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient et ont même payé de leur vie. Et aujourd’hui, 514 jours plus tard – je suis revenu de Gaza dans une réalité inimaginable dans laquelle j’ai été obligé d’enterrer toute ma famille en une seule journée. Je ne souhaite à personne ce terrible cauchemar. Et malgré la terrible douleur, je vous demande de stopper les combats. d’arrêter. Le stade de la vengeance n’est pas encore arrivé Nous devons être engagés à ramener immédiatement nos frères de Gaza, y compris mon meilleur ami David Cuneo et son frère Ariel ». Il a également appelé à la création d'une commission d'enquête d'État sur la débâcle du 7 octobre et a appelé Netanyahou à retourner avec lui au kibboutz Nir Oz, où il n'est pas encore retourné lui-même : « Je demande que nous fassions cela ensemble. Si nous ne regardons pas le désastre dans les yeux, nous ne pourrons pas nous en remettre."

Cette mobilisation intervient alors qu'une enquête militaire a récemment été présentée, qualifiée d'"honnête et courageuse" par certaines familles, renforçant leur demande d'un examen similaire au plus haut niveau de l'État.