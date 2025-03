7 octobre 2023 : Tsahal rend les conclusions de son enquête sur les attaques au point de passage d'Erez

L'enquête militaire sur les attaques du è octobre au passage d'Erez entre Israël et la bande de Gaza a été rendue publique ce dimanche. Neuf soldats israéliens ont été tués et trois ont été enlevés vivants lors de l'attaque, dont l'un est toujours détenu à Gaza. L'assaut s'est déroulé en plusieurs phases.

Le matin de l'attaque, la zone était sous la responsabilité du 77e bataillon de combat de la 7e brigade, avec une compagnie de réserve stationnée au DCO "Erez". Le poste frontière lui-même était surveillé par seulement cinq agents de sécurité de l'Autorité des points de passage, conformément au protocole des week-ends. L'attaque a commencé à 6h29 par des tirs massifs depuis Gaza, visant à piéger les forces israéliennes dans des zones protégées pour faciliter l'infiltration terrestre qui a suivi.

Dans un premier temps, environ 20 terroristes de l'unité Nuhba se sont infiltrés dans le camp, tuant et blessant des soldats tout en pillant les installations.Par la suite, une centaine de terroristes supplémentaires ont pénétré dans la zone, certains appartenant au Jihad islamique et d'autres sans affiliation claire. L'enquête conclut que la force de combat assignée à la protection du passage était insuffisante, même face à un scénario plus limité que celui qui s'est produit.

Les conclusions des investigations mettent en lumière plusieurs failles critiques dans le dispositif de défense israélien. Selon le rapport, les troupes sur place ont échoué à effectuer la transition nécessaire entre posture défensive et offensive, ne parvenant pas à renforcer leurs positions, contenir l'ennemi et le neutraliser efficacement.

Les experts militaires soulignent qu'un déploiement différent des renforts aurait pu changer significativement l'issue de l'attaque. Le contingent affecté à la protection de l'installation s'est avéré nettement sous-dimensionné, incapable de répondre même à un scénario d'intrusion limité. Bien que la présence d'une unité de réserve ait permis d'éviter un bilan encore plus lourd, les forces en présence n'ont pas été en mesure d'assurer leur mission fondamentale de sécurisation.

L'entrée principale a rapidement été submergée sous le feu des assaillants dès les premiers instants, permettant aux terroristes de pénétrer dans l'enceinte pratiquement sans opposition. Le temps précieux entre la détection des premiers intrus sur le toit du terminal et leur infiltration effective n'a pas été exploité pour organiser une riposte cohérente.

Un problème majeur soulevé par l'enquête concerne l'absence d'une chaîne de commandement unifiée capable de coordonner les différentes forces présentes. Les officiers du DCO communiquaient uniquement par téléphone avec leurs soldats plutôt que de diriger les opérations en personne, laissant de nombreux militaires agir de leur propre initiative sans coordination tactique.

L'absence d'un centre opérationnel centralisé pour diriger le combat et orienter les troupes vers les menaces a grandement contribué à l'échec. Néanmoins, les enquêteurs ont salué la décision du commandant du bataillon 77 de prioriser la protection des civils en envoyant des forces vers les communautés avoisinantes plutôt que de les maintenir dans le camp.

Le rapport pointe également une inadéquation structurelle : le complexe d'Erez avait été conçu comme une installation administrative multi-services et non comme un avant-poste défensif, malgré sa position frontalière stratégique. Les unités qui y étaient stationnées n'avaient pas reçu de formation adéquate en matière de défense de site, créant ainsi une vulnérabilité systémique face aux attaques.

D'autres lacunes opérationnelles ont été identifiées : aucune batterie d'artillerie n'était positionnée pour fournir un appui-feu rapide, les tirs à trajectoire élevée n'ont pas été interprétés comme des signaux d'alerte d'une attaque imminente, et la présence de soldats non armés constituait une violation flagrante des protocoles de sécurité élémentaires. L'enquête reconnaît toutefois l'efficacité des frappes aériennes qui ont réussi à empêcher l'infiltration de vagues supplémentaires d'assaillants.